Romano: «Kessié-Brozovic dipende da una persona. Depay parte»

La trattativa tra Inter e Barcellona sembra ormai il centro del calciomercato italiano. Franck Kessié e Marcelo Brozovic potrebbero fare viaggio inverso, Fabrizio Romano ne ha parlato su Twitch con il canale Sos Fanta.

DECISIONE – Fabrizio Romano ha parlato della trattativa tra la dirigenza dell’Inter e quella del Barcellona per Franck Kessié e Marcelo Brozovic. Il giornalista ha detto questo su Twitch con il canale Sos Fanta: «Inter e Barcellona stanno discutendo dello scambio Brozovic-Kessié, è vero. Tanto dipende dai blaugrana e da Xavi, che deve decidere se blindare tutta la squadra. Ad oggi Xavi non ha dato ancora via libera per Kessié. Non ha chiesto la cessione dell’ivoriano, in caso contrario vediamo cosa succederà. Dovranno decidere anche i calciatori. Brozovic ha rinnovato nemmeno un anno fa con l’Inter, quindi ci sono una serie di incastri. L’unico giocatore che ha ricevuto l’ok per partire è Depay, ma non verso Milano».