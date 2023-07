Ausilio: «La moglie di un calciatore dell’Inter creò problemi. Per controllarla…»

Piero Ausilio ha presenziato all’evento “Sport e musica nell’era della performance. Basta ancora il solo talento?” tenutosi alla “Triennale” di Milano. Nel corso dell’incontro il Dirigente Sportivo dell’Inter si è aperto ad alcune confessione.

RIVELAZIONI – Piero Ausilio ha espresso delle belle parole nei riguardi di Davide Frattesi ma si è lasciato andare anche ad altre rivelazioni. Così ha parlato il Dirigente Sportivo dell’Inter nel corso dell’evento milanese: «Non ho un profilo Instagram ufficiale ma ne ho dovuto creare uno per controllare le mogli. Perché qualcuna mi ha creato problemi. Dalle mogli e dalle fidanzate si capiscono tante cose, anche della personalità del calciatore. Poi, ovviamente, seguo anche qualche calciatore, anche di altre squadre, perché devo mischiare le cose per non far capire. Però ho iniziato con una moglie famosa di un calciatore perché mi stava dando tantissimi problemi. Khvicha Kvaratskhelia non è arrivato dal nulla. Questo ragazzo lo conoscevano tutti, io stesso incontri il suo agente. Ma se giochi col 3-5-2 con Antonio Conte e con Simone Inzaghi fai fatica a collocarlo. So che anche la Juventu,s piuttosto che la Roma, lavorava su questo giocatore. Poi nel periodo del Covid è successo qualcosa e il Napoli ha approfittato di un ottima situazione. Sono stati bravi e anche il sistema di gioco li ha facilitati. Però quando si fanno delle scelte di questo tipo ci vuole qualità e coraggio, perché Kvaratskhelia non era uno di quei giocatori già stra-affermati. Ma sicuramente era conosciuto da parte di tutti, Inter compresa. ».