Ausilio: «Frattesi ha margini di miglioramento. All’Inter per giocare per vincere!»

Piero Ausilio, è intervenuto nel corso di un evento tenutosi alla “Triennale” di Milano. Il Dirigente Sportivo dell’Inter ha rilasciato un commento su Davide Frattesi, a poco dall’essere ufficializzato in nerazzurro.

TALENTO – Mentre Davide Frattesi sta svolgendo le visite mediche prima di procedere alla firma con l’Inter, Piero Ausilio ha detto la sua sul centrocampista: «Frattesi rappresenta l’idea di un ragazzo che aveva un talento già ai livelli inferiori. Perché tutti noi sapevamo che nel settore giovanile della Roma aveva già fatto parlare di sé. Poi ha fatto un percorso fatto di fatica, anche di categoria inferiore. Lui viene ceduto al Sassuolo e poi ha avuto un passato nei campi di Serie B. Ho avuto modo di vederlo quando era al Monza. Poi ha assaggiato la Serie A a Sassuolo, con due anni fatti bene e sempre in crescendo. Quello che ha migliorato il percorso di Frattesi è stato la voglia di migliorarsi, la fame, l’ambizione, la voglia di emergere che non ha mai perso. È ancora giovane e ha ancora dei margini di miglioramento secondo me perché il Sassuolo non è l’Inter. Il palcoscenico cambia, lo stadio cambia e soprattutto gli obiettivo. Un conto è giocare per fare bella figura e un conto giocare per vincere titoli, partite e campionati come fa l’Inter adesso».