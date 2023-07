Zanetti: «Contenti per Frattesi! Onana? Normale le richieste. Thuram…»

Zanetti a margine dell’evento legato al “Premio Fair Play Menarini” a Fiesole ha parlato di alcuni temi, su tutti l’arrivo di Davide Frattesi, ma anche di Marcus Thuram e dell’interesse del Manchester United per André Onana.

RINNOVI – Javier Zanetti inizia parlando del tema legato ai rinnovi oggi in casa Inter: «Il rinnovo di Alessandro Bastoni rappresenta un giocatore non soltanto del presente, ma anche del futuro. Per quanto riguarda la fascia da capitano ci sono tanti giocatori che dimostrano questo attaccamento e senso di appartenenza, come Lautaro Martinez».

NUOVO ACQUISTO – Zanetti dà il benvenuto al nuovo giocatore dell’Inter: «Siamo felici per l’arrivo di Frattesi, è un giovane molto importante. Di sicuro ci darà una grossa mano. Vorrei ringraziare Brozovic, D’Ambrosio, Gagliardini, Bellanova e Dzeko perché hanno fatto tanto per noi. Stiamo costruendo una squadra nuova acquistando giocatori funzionali da mettere a disposizione del nostro mister Simone Inzaghi».

IN USCITA – Zanetti parla dell’interesse del Manchester United per André Onana: «Quando hai dei giocatori importanti è normale che ci siano delle richieste. In questo momento Onana continua a essere un giocatore nostro, speriamo di tenere tutti questi giocatori. Il mercato è iniziato da poco. Questo non significa che qualcosa non possa cambiare. L’Inter però si è dimostrata sempre all’altezza di costruire squadre importanti».

SU THURAM – Zanetti conclude dando il benvenuto anche al francese: «Sono contento per l’arrivo di Thuram, ho parlato con suo papà, sia lui che Frattesi volevano fortemente giocare per l’Inter e questa è una cosa importante».