Biasin rassicura i tifosi dell’Inter: «Problemi ma non apocalisse!»

Biasin prova a spiegare in che tipo di situazione finanziaria si trova l’Inter e quali sono i margini di manovra sul mercato dei nerazzurri. Di seguito l’intervento del giornalista su Radio Sportiva.

DRAMMI – Le voci sulle precarie condizioni economiche dell’Inter spaventano i tifosi nerazzurri. Per questo Fabrizio Biasin tenta di rassicurarli nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”: «Quella dell’Inter sicuramente non è una situazione finanziaria ideale. Però tenderei a fidarmi poco di coloro che sparano cifre esagerate per creare confusione. La verità è che l’Inter certamente ha dei problemi e lo vediamo nel quotidiano. Il fatto che nonostante 100 milioni di euro di incassi, arrivati grazie al percorso in Champions League, ancora adesso deve fare un mercato a costo zero è la prova provata che all’Inter bisogna far quadrare i conti in qualche modo. Ma non è semplice. Ogni prima di luglio inizia la sua stagione con un buco da 50 milioni di euro. È come un circolo vizioso dal quale prima o poi bisogna uscire. Però non significa che ci sia l’apocalisse all’orizzonte. Si tende sempre a drammatizzare ma in realtà la dirigenza dell’Inter lavora per dare una sistemata. Purtroppo non vediamo le decine di milioni che escono e vengono spese a casa. Anche quest’anno vediamo un tentativo di abbassare il monte ingaggi e riuscire a fare un mercato che sia possibilmente a costo zero. Io credo che il mercato di quest’anno sarà ancora un po’ in attivo, neanche a costo zero».