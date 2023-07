Calendario Serie A 2023-2024, programma date e orari con divisione partite

Oggi la Lega Serie A ha presentato il calendario del prossimo campionato (vedi articolo). Contestualmente alla pubblicazione delle date in cui usciranno anticipi e posticipi delle prime quattro giornate (vedi articolo) è possibile sapere in anticipo anche il programma standard e la divisione delle partite.

CALENDARIO SERIE A 2022-2023 – PROGRAMMA STANDARD GIORNATE

– tre anticipi al sabato: uno ore 15 (diretta streaming DAZN), uno ore 18 (diretta streaming DAZN), uno ore 20.45 (diretta TV Sky Sport e streaming DAZN)

– un anticipo domenica ore 12.30 (diretta TV Sky Sport e streaming DAZN)

– tre partite domenica ore 15 (diretta streaming DAZN)

– due posticipi la domenica: uno ore 18 (diretta streaming DAZN), uno ore 20.45 (diretta streaming DAZN)

– un posticipo lunedì ore 20.45 (diretta TV Sky Sport e streaming DAZN)

CALENDARIO SERIE A 2022-2023 – MODIFICHE AL PROGRAMMA STANDARD

Nella 3ª, 8ª, 12ª 29ª giornata di Serie A, che precedono le soste per le nazionali, così come nella 5ª giornata, che precede turno infrasettimanali, il posticipo del lunedì alle ore 20.45 può essere sostituito da un anticipo il venerdì alle ore 20.45.

Un solo turno infrasettimanale in programma nella 6ª (27 settembre) si disputano con due anticipi martedì alle 18:30, due martedì alle 20.45 e due mercoledì alle 18.30, due partite mercoledì alle 18:30, un posticipo giovedì alle 18.30 e uno giovedì alle 20.45.

La prima giornata si disputa domenica 20 agosto alle 20.45 (due partite), con due anticipi sabato alle 18.30 e due sabato alle 20.45, due anticipi domenica alle 18.30, un posticipo lunedì alle 18.30 e uno lunedì alle 20.45.

La seconda giornata si disputa domenica 27 agosto alle 20.45 (due partite), con due anticipi sabato alle 18.30 e due sabato alle 20.45, due anticipi domenica alle 18.30, un posticipo lunedì alle 18.30 e uno lunedì alle 20.45.

La terza giornata si disputa domenica 3 settembre alle 20.45 (due partite), con un anticipo venerdì alle 18.30 e uno venerdì alle 20.45, due anticipi sabato alle 18.30 e due sabato alle 20.45 e due anticipi domenica alle 18.30.

La 17ª giornata si disputa sabato 23 dicembre con quattro anticipi al venerdì. Due alle 18:30 e due alle ore 20:45. Il resto delle gare al sabato con un anticipo alle 12.30, due gare alle ore 15 e tre posticipi, rispettivamente due gare alle ore 18.00 e una alle ore 20.45

La 18 giornata si disputa sabato 30 dicembre con quattro anticipi al venerdì, rispettivamente due alle 18.30 e due alle 20.45, il resto delle gare al sabato con un anticipo alle 12.30, due gare alle ore 15 e tre posticipi, rispettivamente due gare alle ore 18.00 e una alle ore 20.45

La 19 giornata si disputa domenica 7 gennaio 2024 con due anticipi al sabato, rispettivamente uno sabato alle ore 18.00 e uno sabato ore 20.45. Un anticipo alle ore 12:30 della domenica, una gara alle 15.00, due posticipi alla domenica rispettivamente uno alle ore 18.00 e uno alle ore 20.45. Due posticipi martedì 23 febbraio 2024 rispettivamente alle ore 18.30 e alle ore 20.45.

L’ultima giornata si gioca domenica domenica 26 maggio 2024, con inizio alle ore 20.45 (dieci gare in contemporanea). Tuttavia, in conformità al regolamento della Lega Serie A, le dieci partite potranno essere disputate in più blocchi nel caso in cui non si renda necessaria la contestualità di tutte le gare.

CALENDARIO SERIE A 2023-2024 – I PALETTI

Le prosecuzioni o i recuperi di gare interrotte o rinviate saranno programmati nei quindici giorni successivi alla data della partita interrotta o rinviata. Nel caso in cui ciò non sia possibile, saranno fissati nella diversa prima data utile successiva.

Tra due partite consecutive disputate dalla stessa squadra, indipendentemente dalle competizioni, devono intercorrere non meno di due giorni di calendario. Pertanto, in caso di partita fissata al martedì, la partita precedente sarà non oltre il sabato e la successiva non prima di venerdì.

Nelle giornate di Serie A prima delle coppe europee gli anticipi del sabato sono riservati alle società impegnate il martedì successivo in Champions League. Non è invece assicurato a quelle che giocano il mercoledì.

Nelle giornate di Serie A dopo le coppe europee lo slot orario del lunedì sera è priorità delle squadre impegnate il giovedì precedente in Europa League o UEFA Europa Conference League.

Nelle giornate che precedono soste per le nazionali, turni infrasettimanali o coppe nazionali, lo slot orario del lunedì sera alle 20.45 può essere sostituito dal venerdì alle 20.45.