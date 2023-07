VIDEO IN – Frattesi all’Inter, domani ufficiale! Offerta per Onana: il punto sul mercato

Oggi è stata la giornata di Davide Frattesi all’Inter, che però si concluderà domani. In uscita tiene banco sempre la questione André Onana. Il punto sul mercato nerazzurro dal nostro inviato Roberto Novella.

PUNTO SUL MERCATO – Oggi in una location un po’ diversa dal solito, ma il nostro inviato fa il punto sul mercato dell’Inter con le ultime notizie. La prima riguarda inevitabilmente Davide Frattesi, al suo primo giorno a Milano per svolgere una parte delle visite mediche che si concluderanno domani all’Humanitas e poi la firma sul contratto. In uscita attenzione sempre alla questione André Onana, con l’offerta del Manchester United.

La situazione in entrata e in uscita per l’Inter dal nostro Roberto Novella