Mkhitaryan e altri dieci: Sassuolo-Inter a caccia dell’en-plein

Si avvicina il momento del calcio d’inizio di Sassuolo-Inter, gara in programma questa sera alle 20.45. Grosse curiosità sulla formazione per i campioni d’Italia, sebbene su un giocatore non sembrerebbe esserci alcun dubbio: Henrikh Mkhitaryan, a caccia dell’en-plein.

INSTANCABILE – Dei giocatori della rosa dell’Inter, uno più di tutti è sicuramente instancabile: Henrikh Mkhitaryan, che da inizio campionato ha preso parte a tutte le partite disputate dalla squadra nerazzurra in questo campionato. Con una sola partenza dalla panchina: la gara contro la Salernitana nella giornata di andata, che si concluse con uno 0-4 frutto di un poker di Lautaro Martinez (anche lui subentrato in quella partita). L’armeno è la pedina fondamentale dello scacchiere e del centrocampo di Simone Inzaghi, che sembra non volersene privare nemmeno in questo finale di stagione, con quattro partite ancora da disputare a scudetto già conquistato.

Mkhitaryan, terminator instancabile: caccia all’en-plein con l’Inter

OBIETTIVO – A questo punto per Henrikh Mkhitaryan l’obiettivo è quello di disputare la stagione perfetta e di raccogliere trentotto presenze su trentotto partite. Per riuscirci dovrà anche stare attento a non prendere neanche un cartellino giallo nei prossimi quattro impegni, dal momento che si trova ancora in diffida. Una richiesta che, però, non dovrebbe risultargli troppo difficile, vista la grande capacità che ha dimostrato di avere di sapersi gestire e di non rischiare mai interventi che potessero costargli una sanguinosa ammonizione. Con lui a centrocampo, per Sassuolo-Inter, prevista la presenza anche di Hakan Calhanoglu in cabina di regia, con un cambio a destra, dove Davide Frattesi è pronto a rilevare il posto di Nicolò Barella.

PROBABILE FORMAZIONE – Questo il possibile 3-5-2 di Simone Inzaghi per Sassuolo-Inter di questa sera: Audero, Bastoni, de Vrij, Pavard; Carlos Augusto, Mkhitaryan, Asllani, Frattesi, Dumfries; Lautaro Martinez, Sanchez.