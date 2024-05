Inter-Verona Primavera, le formazioni ufficiali: Chivu coi big a centrocampo

Alle ore 13.00 è in programma il calcio d’inizio di Inter-Verona Primavera, sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato. Nerazzurri ancora con l’obiettivo di mantenere ben saldo il primo posto nella regular season, con la Roma seconda a tre punti di distanza. Di seguito le scelte dei due allenatori per la partita di oggi.

CACCIA ALLA QUINTA – In arrivo da quattro vittorie consecutive, Inter-Verona Primavera di oggi rappresenta l’obiettivo per la squadra di Cristian Chivu di conquistare il quinto trionfo di fila. Per riuscirci bisognerà avere la meglio proprio sui gialloblu, reduci da una sconfitta nell’ultima partita. Caccia anche a tre punti che per i nerazzurri sarebbero importantissimi per mantenere ben saldo il primo posto in campionato, per chiudere la regular season al primo posto dopo aver già centrato la qualificazione alla fase scudetto. A centrocampo presenti i due “big” Akinsanmiro e Stankovic, spesso presenti con la Prima Squadra.

Inter-Verona, le formazioni ufficiali e le scelte di Chivu

INTER: Calligaris; Cocchi, Alexiou, Stante, Di Maggio; Kamate, Stankovic, Akinsanmiro, Owusu; Aidoo, Sarr.

In panchina: Raimondi, Bovo, Stabile, Quieto, Berenbruch, Matjaz, Miconi, Mazzola, Diallo, De Pieri, Lavelli.

Allenatore: Cristian Chivu

VERONA: Toniolo; Dalla Riva, Nwanege, Calabrese, Patane, Dagostino, Ajayi, Agbonifo, Riahi, Popovic, Cisse.

In panchina: Ravasio, Marchetti, Silfver, Dentale, Bancila, Szimionas, Cazzadori, Doucoure, Fagoni, De Rossi, Vermesan.

Allenatore: Paolo Sammarco.