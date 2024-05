Sanchez, segnali di apertura per un rinnovo? Sassuolo-Inter e non solo

La situazione di Alexis Sanchez è una delle sei che, in casa Inter, bisognerà risolvere in vista del finale di stagione. Il contratto di stagione del cileno è in scadenza proprio a fine giugno 2024, ma dalle probabili formazioni di Sassuolo-Inter (e non solo), sembrano filtrare le possibilità di un rinnovo.

SEGNALI – L’impiego di Alexis Sanchez da parte di Simone Inzaghi in questo finale di stagione sembra poter far pensare a un possibile rinnovo di contratto (annuale) per l’attaccante cileno. Per esempio, nella gara della scorsa settimana vinta per 2-0 contro il Torino, lo abbiamo visto entrare in campo al 63′, ben prima di Marko Arnautovic. Ma anche dalle probabili formazioni di Sassuolo-Inter filtra la possibilità che addirittura possa partire da titolare al fianco di Lautaro Martinez, con un turno di riposo previsto per Marcus Thuram. Una gestione che potrebbe proprio essere letta come la voglia di continuare a valutare questo Alexis Sanchez e capire se ci siano i margini per continuare insieme in una lunghissima stagione come la prossima.

Alexis Sanchez aumenta la batteria degli attaccanti per l’Inter? La situazione

AFFOLLAMENTO – Per capire se ci sia la possibilità o meno di continuare a vedere Alexis Sanchez all’Inter bisogna appunto proiettarsi al prossimo anno. Al momento i giocatori sicuri di rimanere sono, appunto Lautaro Martinez e Marcus Thuram. A loro si aggiungerà Mehdi Taremi, in arrivo a parametro zero e soltanto da ufficializzare e annunciare. Difficilmente vedremo Marko Arnautovic partire, dal momento che l’austriaco non è in scadenza di contratto e che l’Inter ha investito su di lui circa 8 milioni di euro. Inoltre, vedendo la sua stagione, non sarà facile trovare acquirenti disponibili a reinvestire su di lui e permettere ai nerazzurri di concretizzare una cessione. Poi c’è la spinosa situazione di Joaquin Correa da definire, il cui riscatto è legato alla vittoria o meno dell’Europa League da parte dell’Olympique Marsiglia, con le probabilità che sono davvero molto, molto basse.

CONTRIBUTO – È innegabile che Alexis Sanchez possa dare un contributo importante all’attacco dell’Inter. Nonostante l’età, il cileno è l’unico ad avere determinate caratteristiche che gli permettono – come visto anche spesso in questa stagione – di prendere il posto di trequartista e sparigliare le carte in attacco. In particolar modo con squadre chiuse, come per esempio la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, risolta nel finale da Lautaro Martinez, ma grazie anche al contributo dello stesso Sanchez in fase offensiva per far aprire una difesa, quella dei partenopei, chiusa a riccio. Tempo di valutazioni, quindi, con Sassuolo-Inter di questa sera che può giocare un importante ruolo in tal senso.