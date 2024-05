Inter-Verona Primavera 3-3, secondo tempo pazzo! Due gol nel recupero

Inter-Verona Primavera in campo oggi alle 13, sfida valevole per la trentaduesima giornata di campionato. Dopo quanto successo nel primo tempo, la squadra allenata da Cristian Chivu va in svantaggio, ma riesce a pareggiare. Nei minuti di recupero però succede di tutto.

TUTTO RIBALTATO – Il secondo tempo comincia il salita per l’Inter Primavera di Cristian Chivu, con il vantaggio Verona. Patane dalla destra mette in mezzo per Ciccè che a rimorchio calcia da fuori area spiazzando Calligaris e portando in vantaggio la sua squadra. All’80’ Stankovic sfiora l’incrocio dai pali da calcio piazzato. L’Inter prova in tutti i modi a trovare il gol del pareggio, ma il Verona copre bene tutti gli spazi. Gol del pareggio che fortunatamente arriva all’82’ minuto con l’inserimento perfetto di Thomas Berenbruch su assist preciso di Cocchi dalla sinistra. All’88’ l’Inter ha avuto la palla gol per vincere la partita con Kamate a pochi passi dalla porta protetta da Toniolo. Al 91′ erroraccio della difesa del Verona, colpo di testa di Kamate che serve Lavelli, agevolato soprattutto dal liscio di Nwanege e gol del 3-2 nei minuti di recupero.

Inter-Verona Primavera, beffa nel finale

ALL’ULTIMO RESPIRO – Al 95′ l’arbitro concede un minuto in più di recupero, decisivo – purtroppo – per il gol del pareggio del Verona realizzato da Vermesan. Indecisione totale della difesa nerazzurra, ancora il solito Patane dalla destra mette un pallone in mezzo per l’attaccante rumeno del Verona che si gira e calcia spiazzando Calligaris, grande beffa per la squadra di Chivu. Con questa vittoria l’Inter Primavera si sarebbe qualificata direttamente alle semifinali Scudetto. Tutto rinviato.