Inter-Verona Primavera 3-3, pagelle: Calligaris 5, Stante il peggiore

L’Inter Primavera pareggia incredibilmente con il risultato di 3-3 contro il Verona. Tanti, troppi errori in difesa. Stante ne combina una grossa nel primo tempo, Calligaris nel secondo. Le pagelle della gara.

Calligaris 5: Ha un minimo di responsabilità sul gol subito nel primo tempo. Atterra l’attaccante e viene sorpreso da Stante. Sulla terza rete lascia la palla in area, uscendo male e provocando il pari. Molto male.

Inter-Verona Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 6.5: Una delle sue solite incursioni in area di rigore porta al calcio di rigore dell’1-0. Ispirato in fase offensiva, meno nelle altre zone del campo.

– dal 46′ Miconi 6: Dalle sue parti il Verona non attacca mai e fortunatamente non deve fare tanto per portare a casa la sufficienza.

Stante 4.5: Ma cos’era quel retropassaggio in area piccola di testa verso Calligaris? Perché una scelta del genere? Difficile da capire, altrettanto difficile da giustificare.

– dal 79′ Lavelli 7: Aspetta il rimbalzo del pallone e colpisce nel momento giusto per il 3-2 che sembrava decisivo per la vittoria. Sfrutta al meglio l’occasione concessagli da Chivu.

Alexiou 6: Fa molto meglio del suo compagno di reparto, ma ci vuole poco oggi. Nonostante la velocità degli attaccanti del Verona controlla bene e non si fa sorprendere alle sue spalle.

Cocchi 6.5: Meno coinvolto di Aidoo, comunque protagonista di una buona prestazione. Mette una palla perfetta sul primo palo a Sarr nel primo tempo, il compagno spreca. Poi fa anche l’assist del momentaneo 2-2 di Berenbruch.

Inter-Verona Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Di Maggio 5.5: Si inserisce spesso, corre tanto ma questo lo fa sempre ed è inutile anche sottolinearlo. Arriva vicino al gol di destro nella prima frazione. Sbaglia una cosa, ma fondamentale. Non copre la conclusione di Cisse, che agisce indisturbato per il suo secondo gol.

Stankovic 6: La velocità della manovra è alta, i suoi giri aumentano con il passare del tempo. Manca qualcosa in fase difensiva, soprattutto davanti alla difesa.

Akinsanmiro 6.5: Prende una traversa di destro che ancora trema. Le sue gambe arrivano dove l’essere umano non può arrivare, gioca una gara molto positiva.

– dal 65′ Berenbruch 7: Non può rimanere in panchina un giocatore così forte. Segna dopo un inserimento fatto con i tempi giusti, crea ed è il faro nerazzurro nei minuti finali.

Inter-Verona Primavera, pagelle – ATTACCO

Kamate 6.5: La veronica e le serpentine sono figlie di una prestazione simile a quelle di inizio stagione. Da tempo non si vedeva un Kamate così in forma. Che stia tornando ai vecchi fasti proprio a ridosso dei playoff? Speriamo.

Sarr 6: Segna su calcio di rigore, però non fa tanto altro. Addirittura sbaglia un gol incredibile sul finale del primo tempo, calciando fuori a pochi metri dalla porta protetta da Toniolo.

– dal 65′ Quieto 6: Entra molto bene, detta i tempi della sortita offensiva dell’Inter e lo fa con efficacia. Gli manca solo di prendere posto nel tabellino.

Owusu 6: Meno in palla rispetto alle precedenti partite. La manovra si sviluppa per lo più sulla destra, lui non entra nel pieno del gioco.

– dall’88’ Diallo S.V.