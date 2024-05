Inter-Verona Primavera 3-3, il tabellino della partita della 32ª giornata

Inter-Verona Primavera è terminata da pochi minuti sul punteggio di 3-2. Questo è il tabellino della partita valida per la trentaduesima giornata del Campionato Primavera.

PAREGGIO PAZZO – Succede di tutto al Konamy Youth Development Centre nel corso di Inter-Verona Primavera. Nel primo tempo entrambe le reti da calcio di rigore di Sarr e Cissè. Nel secondo tempo l’attaccante del Verona realizza la sua personale doppietta in partita portando la squadra in vantaggio. I nerazzurri non si arrendono e trovano la spinta giusta con l’ingresso in campo di Berenbruch. Il centrocampista prima sfiora il gol del pareggio con un destro da fuori area, poi lo realizza all’81’ facendosi trovare pronto sull’assist decisivo di Cocchi. ‘ingresso in campo di Berenbruch si rivela tanto importante quanto quello di Lavelli, che nei minuti di recupero sfrutta un’incertezza difensiva del Verona e segna il gol del 3-2. Quando tutto sembrava ormai finito, il Verona però non demorde e trova il gol del 3-3 al 95’ inoltrato, con il gol di Vermasan.

INTER-VERONA PRIMAVERA 3-2 – IL TABELLINO

Inter (4-3-3): 1 Calligaris; 27 Aidoo (26 Miconi 46′), 15 Stante (36 Lavelli 78′), 33 Alexiou, 3 Cocchi; 44 Akinsansmiro (14 Berenbruch 65′), 4 Stankovic, 8 Di Maggio; 10 Kamate, 9 Sarr (11 Quieto 65′), 7 Owusu (29 Diallo 88′).

A disposizione: 21 Raimondi, 5 Bovo, 6 Stabile, 19 Matjaz, 28 Mazzola, 30 De Pieri.

Allenatore: Christian Chivu

Hellas Verona (3-5-2): 94 Toniolo; 5 Nwanege, 44 Popovic, 6 Calabrese; 17 Agbonifo (18 Szimionas 71′), 4 Dalla Riva, 21 Riahi, 10 D’Agostino (11 Bancila 86′), 7 Patanè; 80 Cisse (98 Vermesan 86′), 14 Ajayi (22 Cazzadori 78′).

A disposizione: 1 Ravasio, 75 Marchetti, 8 Ramage, 9 Dentale, 25 Doucoure, 42 Fagoni, 87 De Rossi.

Allenatore: Paolo Sammarco

Arbitro: Gavini

Assistenti: Caldarola, Mambelli

Ammoniti: Aiman Riahi (V)

Gol: 13′ Sarr (rig) (I), 26′ (rig) e 61′ Cisse (V), 82′ Berenbruch (I), 91′ Lavelli (I), 95′ Vermesan (V).