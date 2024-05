Buchanan chiama l’Inter: Inzaghi invece aspetta l’occasione

L’Inter sarà ospite dal Sassuolo nell’anticipo del sabato sera. Inzaghi vuole far crescere con calma Tajon Buchanan: l’esterno si prenderà i suoi spazi con pazienza e lavoro.

LAVORO – Simone Inzaghi pensa a come far crescere Tajon Buchanan senza affrettare i tempi all’ombra della Madonnina. Arrivato in estate come sostituto di Juan Cuadrado, l’esterno canadese ha passato i sei mesi di apprendistato ad Appiano Gentile nel migliore dei modi. Adesso in questo finale di stagione si spera di vederlo più spesso a prescindere se giocherà o meno dal primo minuto. Nella gara contro il Sassuolo l’esterno resterà in panchina ma nella ripresa tutto fa pensare che sarà protagonista come li ultimi venti minuti della gara contro il Torino poco prima della festa nerazzurra.

Buchanan pronto per il grande salto

SPESA – I sette milioni di euro spesi a gennaio per Buchanan saranno sicuramente un investimento per la prossima stagione, con Simone Inzaghi che gli svelerà i segreti delle sue formazioni. Il centrocampista canadese ha giocato fin’ora solo 65′ minuti. Adesso sarà l’occasione di arrotondare questi minuti e magari essere pronto per la nuova stagione dove Simone Inzaghi punterà sicuramente su di lui. Sarà importante capire il futuro di Denzel Dumfries e provare a sfruttare il buco per traslocare e diventare un jolly importante per gli esterni nerazzurri.