Sassuolo-Inter è anche la sfida degli ex: Frattesi contro Pinamonti

L’Inter sarà ospite del Sassuolo nell’anticipo del sabato sera. Sarà una sfida nella sfida con Andrea Pinamonti e Davide Frattesi come grandi ex. Una sfida complicata per i padroni di casa con l’Inter di Simone Inzaghi che scenderà in campo con alcune seconde linee.

DIFFICOLTÀ – A poche ore dalla delicata sfida tra Sassuolo e Inter, al Mapei Stadium si spera nella vittoria per poter rilanciare la corsa salvezza. I neroverdi, dopo undici anni in pianta stabile in Serie A, rischiano di dire addio al massimo campionato italiano dove saranno risucchiati dalla cadetteria. Una stagione abbastanza complicata per il Sassuolo che si ritrova ad affrontare i Campioni d’Italia. Il rischio dunque aumenta a dismisura di uscire dal campo con l’ennesima sconfitta che spedirebbe gli emiliani in un tunnel senza fine a tre giornate dalla fine.

AMICI – Una sfida nella sfida quella tra Sassuolo e Inter. Una partita tra ex ed amici futuri. La gara del Mapei sarà un pre di quello che potremmo vedere agli Europei in Germania con Andrea Pinamonti e Davide Frattesi che si ritrovano in un match da ex. I due infatti hanno intrecciato le loro carriere proprio tra Inter e Sassuolo. Il centrocampista nerazzurro dopo essere esploso a Sassuolo, in estate si è trasferito all’Inter nonostante la concorrenza. Da quel momento ha cercato di prendersi i suoi spazi e di dimostrare le sue qualità a Simone Inzaghi. Stesso discorso per Andrea Pinamonti. L’attaccante neroverde, cresciuto all’ombra della Madonnina, ha deciso di ripartire dal Sassuolo e di provare a prendersi la convocazione in Nazionale.

Rivali e amici tra Sassuolo e Inter. Con uno scudetto da condividere

SCUDETTO – Un incontro che potrebbe presto rivedersi in caso Luciano Spalletti chiamasse sia Frattesi che Pinamonti durante la rassegna continentale con l’Italia. I due inoltre, hanno da condividere anche uno scudetto vinto, entrambi con la maglia dell’Inter. Pinamonti ha festeggiato nel 2021 con la vittoria del 19esimo scudetto sotto la guida di Antonio Conte. Per Frattesi invece, lo scudetto cucito sul petto è arrivato due anni dopo sotto la guida di Simone Inzaghi e con lo storico ventesimo tricolore. Dunque, una sfida nella sfida con due giovani che potrebbero riscrivere la storia dell’Italia.