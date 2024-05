Inter-Verona Primavera, presente in tribuna un osservatore importante!

L’Inter Primavera di Christian Chivu, reduce da quattro vittorie consecutive e già qualificata ai play-off del campionato Primavera 1 TIM, affronta l’Hellas Verona guidata da mister Paolo Sammarco. Al ‘Konamy Youth Development Centre’ presente un osservatore particolare.

OSSERVATORE PARTICOLARE – L’Inter Primavera allenata da Cristian Chivu è in questi minuti impegnata in campo per la sfida valevole per la trentaduesima giornata del Campionato Primavera contro l’Hellas Verona dei pari età. I nerazzurri, reduci da quattro vittorie consecutive, vogliono blindare il primo posto in classifica in attesa sempre della Roma, attualmente seconda in classifica. Ad assistere alla partita dei ragazzi c’è Bernardo Corradi, ex calciatore oggi Commissario Tecnico dell’Italia Under-19. Tanti i volti seguiti dall’allenatore, tra i nerazzurri in campo per esempio Calligaris, Cocchi, Stante, Aidoo, Di Maggio e Owusu.