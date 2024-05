LIVE Inter-Verona Primavera 1-1: Stante un disastro, pareggia Cisse

Alle ore 13 l’Inter Primavera incontra il Verona alla giornata numero 32 di campionato. Appuntamento al Konami Youth Development Centre, segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it.

LIVE INTER-VERONA PRIMAVERA 1-1

33′ Patané tira dal limite, risponde bene Calligaris che para.

32′ COLPO DI TESTA DI OWUSU, PARA TONIOLO!

Stante si appoggia in area piccola di testa sorprendendo Calligaris, che per anticipare tutti atterra l’attaccante del Verona provocando il calcio di rigore. Cisse non sbaglia dagli 11 metri, cucchiaio e pareggio.

26′ GOL DI CISSE CON IL CUCCHIAIO, PARI.

25′ CALCIO DI RIGORE PER IL VERONA! DISASTRO DI STANTE.

20′ TRAVERSA DI AKINSANMIRO DAL LIMITE! Finta con il sinistro, si porta la palla sul destro dai 20 metri e tira colpendo la traversa e dopo la schiena di Toniolo. Sfortunato il centrocampista.

16′ DI MAGGIO SI INSERISCE E TIRA SUL PRIMO PALO, PALLA FUORI DI POCHISSIMO.

Sarr incrocia con il suo sinistro, Toniolo intuisce ma si muove troppo tardi. La palla va in rete.

13′ GOOOOOOOOOOOL DI SAAAAAARR

12′ CALCIO DI RIGORE PER L’INTER GUADAGNATO DA AIDOO!

11′ I ritmi ora si abbassano un po’. L’Inter mantiene il possesso e cerca gli spazi giusti per passare in vantaggio.

7′ Mamma mia Kamate che spettacolo. Il giocatore parte dalla fascia sinistra, si accentra dribblando un avversario con una veronica e prova il tiro dalla distanza. Respinta la conclusione, si riparte dal possesso per il Verona.

5′ Owusu crea, sul secondo palo Kamate chiude di testa ma era in fuorigioco. L’Inter è pimpante ed è partita al massimo della velocità.

2′ SUBITO OCCASIONE INTER CON KAMATE! Cross in mezzo dell’esterno, che non trova però nessun compagno in area piccola.

13.01 INIZIA LA PARTITA.

12.54 L’Inter è a quattro vittorie consecutive e ad un passo dalle semifinali Scudetto. Mancano 3 giornate alla fine del campionato e Chivu si gioca tutto.

12.40 Inizia ora il LIVE per la partita di oggi dell’Inter Primavera contro il Verona. Cristian Chivu ha scelto gli undici, ecco le formazioni ufficiali di entrambe le squadre:

Inter (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Alexiou, Stante, Cocchi; Di Maggio, Stankovic, Akinsanmiro, Owusu; Kamate, Sarr.

In panchina: Raimondi, Bovo, Stabile, Quieto, Berenbruch, Matjaz, Miconi, Mazzola, Diallo, De Pieri, Lavelli.

Allenatore: Cristian Chivu

Verona: Toniolo; Dalla Riva, Nwanege, Calabrese, Patane, Dagostino, Ajayi, Agbonifo, Riahi, Popovic, Cisse.

In panchina: Ravasio, Marchetti, Silfver, Dentale, Bancila, Szimionas, Cazzadori, Doucoure, Fagoni, De Rossi, Vermesan.

Allenatore: Paolo Sammarco.

