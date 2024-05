Inter-Verona Primavera, 1-1 al 45′: due gol da calcio di rigore

Alle 13 di oggi Inter-Verona Primavera in campo per la sfida valevole per la trentaduesima giornata di campionato. Dopo i primi quarantacinque minuti di gioco la sfida è terminata sul punteggio di 1-1.

NUOVA SFIDA – L’Inter Primavera allenata da Cristian Chivu, reduce dal successo sul campo della Fiorentina, ospita al Konami Youth Development Centre il Verona allenato da Paolo Sammarco. Tutti titolari tra i nerazzurri schierati dal mister, con il ritorno da titolare di Calligaris tra i pali e di Akinsamiro a centrocampo. L’arbitro Gavini ha da poco fischiato la fine dei primi quarantacinque minuti di gioco con il risultato fermo sull’1-1 e le due reti segnate da calcio di rigore. Ecco il racconto del primo tempo.

Inter-Verona Primavera, primo tempo in parità

PARI – Inter-Verona Primavera, fine dei primi quarantacinque minuti di gioco e risultato di 1-1. Al tredicesimo minuto sblocca la partita Sarr su calcio di rigore, guadagnato grazie a Mike Aidoo che sulla fascia destra si inserisce con velocità e viene atterrato da un avversario. Al ventesimo minuto la traversa colpita da Akinsanmiro dal limite dell’area, ma al ventiseiesimo arriva il gol del pareggio con Ciccè. Il calcio di rigore per gli avversari è un concorso di colpe: Stante fa un retropassaggio di testa in area piccola, beffa Calligaris che per parare atterra un attaccante in ritardo. Segui il secondo tempo attraverso la cronaca LIVE testuale di Inter-News.it