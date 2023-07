Ausilio: «Vogliamo Lukaku! Onana? Questione chiusa! Samardzic…»

Altre dichiarazioni di Piero Ausilio, questa volta a margine dell’evento “Sport e musica nell’era della performance. Basta ancora il solo talento?” tenutosi alla “Triennale” di Milano, ha parlato di Romelu Lukaku, dell’interesse per Samardizc e di altri temi importanti legati al mercato..

SU LUKAKU – Piero Ausilio ribadisce l’interesse dell’Inter per l’attaccante belga e spiega: «Settimana per Lukaku? Sappiamo quali sono le nostre idee e lui rappresenta una di quelle. Però è un giocatore del Chelsea, e i dialoghi con loro non sono mai cessati. Da subito ci hanno detto che il giocatore non può andare in prestito per il secondo anno, quindi valutiamo la possibilità di un acquisto a titolo definitivo. Lukaku sa benissimo che vogliamo riportarlo qui, parleremo con il Chelsea per capire le possibili soluzioni».

A CENTROCAMPO – Piero Ausilio parla anche dell’interesse per il centrocampista dell’Udinese: «Samardzic? Abbiamo dei ragazzi che possono occupare quel ruolo lì e sono ancora in forza all’Inter. Prima di pensare ad altri inserimenti andrebbero sistemati o comunque favorire alcune uscite. Una volta fatte questo tipo di operazioni possiamo pensare a come completare il reparto è già forte. Andato via Brozovic ma c’è Calhanoglu, c’è Barella, ora c’è Frattesi, c’è Asllani».

QUESTIONE PORTA – Ausilio chiarisce riguardo la possibile cessione di André Onana: «In questo momento è un portiere dell’Inter. Noi vogliamo tenere tutti i giocatori forti poi se il mercato ci porterà delle possibilità le valuteremo e le ascolteremo. Ad oggi queste opportunità o non ci sono o non rispecchiano quelle che sono le nostre aspettative. Per me la questione Onana finisce qua, è il portiere dell’Inter e al raduno si presenterà. Se da qui alla fine dei prossimi 15-20 giorni ci saranno dei movimenti di mercato a entrate e uscite li valuteremo».