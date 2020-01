Antognoni: “Tridente Inter? Meravigliati! Gol Vlahovic? Speriamo si ripeta!”

Antognoni ha parlato ai microfoni di “Rai Sport” prima del fischio d’inizio di Inter-Fiorentina, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Di seguito le dichiarazioni del Club Manager viola

SFIDA IMPORTANTE – Giancarlo Antognoni ha parlato ai microfoni di “Rai Sport” prima del fischio d’inizio di Inter-Fiorentina: «Castrovilli sta bene, adesso è tutto a posto. Lo aspettiamo per le prossime partite. Coppa Italia? E’ un obiettivo iniziale, è una partita diversa da tutte le altre. Ce la giochiamo in 90′, salvo eventuali supplementari, contro una grande squadra quindi cercheremo di fare il nostro. Siamo in un buon periodo, l’Inter pure e ce la giochiamo. La Fiorentina di Iachini? E’ una squadra più determinata, che punta al risultato, senza nulla togliere a quello che ha fatto Montella. Adesso c’è un altro spirito, quando ottieni risultati positivi contro squadre importanti acquisti un po’ di fiducia. Ora abbiamo questa possibilità di esprimerci meglio».

AUSPICIO – Antognoni si augura che Vlahovic possa ripetersi anche stasera: «Vlahovic? E’ un giocatore moderno, forte fisicamente, ottimo sinistro. E’ una punta, è un 2000. E’ giovane e ha dimostrato ad oggi di essere valido, quindi ce lo teniamo stretto. Il gol contro l’Inter in campionato? Era anche subentrato, quindi è di buono auspicio. Speriamo possa ripetersi stasera, sappiamo che è una partita difficile ma anche per noi non impossibile».

SORPRESA – Infine Antognoni si dice meravigliato dalle scelte di Antonio Conte (QUI la formazione): «Siamo anche noi così un po’ meravigliati dalla formazione di Conte, di solito gioca con il 3-5-2, invece stasera ha cambiato. Vuole vincere e si è un po’ sbilanciato, a volte le tattiche sono positive sotto certi aspetti ma forse ci permettono di poter offendere meglio. Bisogna temere i tre davanti, non bisogna fare arrivare rifornimenti ai tre davanti».