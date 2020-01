FOTO – Inter-Fiorentina, l’arrivo di Eriksen e compagni a San Siro

Manca poco al fischio d’inizio di Inter-Fiorentina (ore 20.45), quarto di finale della Coppa Italia 2019/2020. Ecco le foto dell’arrivo a San Siro dei nerazzurri: in prima fila il neo-acquisto Christian Eriksen.

ECCITAZIONE – Inter-Fiorentina è la sfida che vale la semifinale di Coppa Italia per chi vincerà. I tifosi nerazzurri vogliono tornare a lottare per questo trofeo, habitué nel palmares nerazzurro fino al 2011 (anno dell’ultima vittoria). A dimostrazione di questo, parla la formazione scelta da Antonio Conte (qui). Non trova spazio il turnover (causa anche diversi acciacchi delle ultime ore), e in avanti si scatena tutta la potenza di fuoco: Alexis Sanchez, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku insieme dal primo minuto, per la prima volta. Christian Eriksen, arrivato lunedì all’Inter, si siederà in panchina, ma la speranza dei tifosi presenti a San Siro è di vederlo esordire già nel secondo tempo. Nelle foto pubblicate dal club nerazzurro, si può vedere l’arrivo del danese allo stadio, per la prima volta da nerazzurro. Assieme a lui anche Ashley Young, che partirà ancora una volta titolare, ma a sinistra. Presenti anche Matias Vecino e Danilo D’Ambrosio, lontani dal campo nelle ultime settimane. Questo il messaggio dell’Inter: “👋 | WELCOME La squadra è arrivata a San Siro! ⚫️🔵⚫️🔵 #InterFiorentina #CoppaItalia #FORZAINTER”.