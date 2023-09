Andreazzoli: «La nostra partita l’abbiamo vinta! Messi in difficoltà»

Andreazzoli si è espresso dopo Empoli-Inter, gara finita 0-1 con gol decisivo di Dimarco. Le sue parole al termine del match del Castellani. Così a Dazn

ALTRO KO − Andreazzoli ha commentato la sconfitta contro l’Inter: «La nostra partita l’abbiamo vinta: ci eravamo posti l’obiettivo del confronto di fronte ad una squadra fisicamente e tecnicamente molto forte. Siamo riusciti a fare quello che volevamo fare. Li abbiamo anche messi in difficoltà, mi aspettavo e pretendo questa reazione. Fatto un plauso ai ragazzi, non avevo dubbi. Quando guardi le persone negli occhi ti rendi conto se le persone ti possono dare qualcosa. Io l’ho già ricevuto. Noi dobbiamo mettere alla spalle le 4 partite precedenti, perché abbiamo iniziato un percorso in maniera soddisfacente. Soddisfatto di quanto ottenuto. Ho detto alla fine del primo tempo ad uno dei miei: ‘Se non ti diverti cosa sei venuto a fuori!‘. Poi è entrato e si è divertito partecipando ciò che ha fatto la squadra. Dove migliorare? Non possiamo basarci su squilli di qualche stella che abbiamo, stelle non ne abbiamo. Abbiamo tante persone che possono partecipare ad un’idea di gioco. Dobbiamo metterli nelle condizioni di partecipare al gioco, di reagire e confrontarsi sempre. Io dovrò essere in grado di dare questa quadra, ce la metteremo tutta. Speriamo. Shpendi? Ha lavorato troppo per quello che gli chiedevo io. Non riuscivo a farmi capire, lui ha messo tanta volontà. Volevo entrasse nella maglietta di Acerbi, ma invece lavorava tanto per la squadra. Dovrò farmi capire meglio, ma non solo da lui. È stato molto bravo.».