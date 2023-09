Inzaghi: «Infortunio Arnautovic importante. Restare concentrati!»

Altra vittoria in campionato per l’Inter, la quinta consecutiva da inizio stagione, nella trasferta di Empoli. Di seguito le dichiarazioni di Simone Inzaghi.

VALUTAZIONI – Pochi minuti dopo il fischio finale di Empoli-Inter Simone Inzaghi è intervenuto su Dazn per dire la sua sulla sfida: «Marko Arnautovic ha avuto un infortunio importante. Gli esami nei prossimi giorni ci diranno di più. Questa è l’unica brutta notizia della giornata di oggi. Arnautovic aveva iniziato ad inserirsi bene, ha raggiunto con i compagni con ottimo feeling. Vedremo nei prossimi giorni. Abbiamo avuto un ottimo approccio e pazienza. Abbiamo creato tantissimo, con un salvataggio sulla linea e tante altre belle azioni. Non siamo riusciti a segnare e poi nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo ci siamo adeguati al ritmo partita e non abbiamo fatto benissimo. Nel secondo tempo abbiamo riapprocciato bene la gara e il gran gol di Federico Dimarco ci ha aiutato. Potevamo chiuderla prima? L’infortunio ci ha fatto giocare ultimi minuti in inferiorità numerica ed è una cosa che alla fine puoi pagare. Abbiamo avuto tante situazione per chiuderla e sappiamo che queste cose si possono pagare».

Inzaghi soddisfatto dell’entusiasmo dell’Inter

INSERIMENTO – Così Inzaghi continua ad analizzare la situazione dell’Inter: «Benjamin Pavard oggi ha fatto molto bene. Lui e Darmian sono stati molto bravi, sono giocatori molto intelligenti. Pavard è arrivato con entusiasmo e motivazioni fortissime. Si è calato subito nel nostro modo di giocare sappiamo l’esperienza e il valore che ha. È stato un ottimo acquisto e deve continuare così. Sappiamo che Arnautovic è una perdita e sappiamo l’importanza nelle rotazioni avere quattro attaccanti. Valuterà la situazione. Abbiamo Klaassen e Mkhitaryan che possono alzarsi nel ruolo di seconda punta e aspettiamo che possa rientrare più velocemente possibile. Anche Sensi che può essere utile e ci può dare una mano. Inter non deve lanciare nessun messaggio e non deve fare nessuna tabella. Ha iniziato molto bene in campionato ma sappiamo che può cambiare tutto velocemente. Dobbiamo rimanere con questa motivazione e concentrazione perché sappiamo che è un momento dove ci sono tantissime partite e dobbiamo stare molto attenti. Sono molto soddisfatto di tutti i giocatori. Abbiamo bisogno di tutti e lo sanno. Sono tutti motivati e si allenano nel migliore dei modi, sapendo che devono mettermi sempre in difficolta perché tutti quanti vogliono giocare e dare un grande aiuto all’Inter».