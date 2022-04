Inter-Verona, de Vrij e Correa dal 1′. Gosens ancora in panchina? – CdS

Inter-Verona andrà in scena sabato 9 aprile alle 18, partita decisiva per il ritorno di Stefan de Vrij e non solo. Simone Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi di formazione, decisivi soprattutto gli allenamenti di oggi. Anche Joaquin Correa in vantaggio.

LE SCELTE – Inter-Verona, la notizia più importante è certamente il recupero di Stefan de Vrij che dopo aver vinto la causa (vedi articolo), sabato torna titolare al centro della difesa. Due dubbi di formazione: il primo riguarda la fascia sinistra, anche se tutti lascia pensare che Simone Inzaghi si affiderà ancora una volta a Ivan Perisic, con Robin Gosens possibile carta a partita in corso. In attacco, invece, la sfida è aperta tra Joaquin Correa e Alexis Sanchez, con l’argentino in vantaggio per far coppia con Edin Dzeko (ricordiamo Lautaro Martinez squalificato).

Fonte: Corriere dello Sport

