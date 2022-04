Tevez alla Pinetina ‘studia’ l’Inter dopo la vittoria sulla Juventus: il motivo – CdS

Tevez dopo la Juventus fa visita all’Inter di Simone Inzaghi. Ad Appiano Gentile l’argentino “studia” i nerazzurri e riabbraccia vecchi compagni. Ma secondo il Corriere dello Sport, ecco il motivo della sua visita.

AD APPIANO – Carlitos Tevez alla Pinetina, dopo essere stato la settimana scorsa alla Continassa e poi all’Allianz Stadium per la sconfitta della Juventus per 0-1 contro l’Inter, ieri mattina ha assistito alla seduta di allenamento dei nerazzurri allenati da Simone Inzaghi. L’argentino ha parlato con il tecnico piacentino e con i suoi connazionali, il vice presidente Javier Zanetti, Joaquin Correa e Lautaro Martinez. Come riportato dal quotidiano romano, caloro l’abbraccio tra lui e l’ex compagno, Arturo Vidal. Tevez ha intenzione di allenare, ecco il motivo della sua visita, tant’è che la prossima settimana sarà in Inghilterra (probabilmente per studiare il Tottenham di Antonio Conte).

Fonte: Corriere dello Sport

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.