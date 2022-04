De Vrij e Lautaro Martinez finanziano mercato Inter. Altri 4 rischiano – TS

Tuttosport, oggi in edicola, analizza le possibili strategie di mercato dell’Inter. Secondo il quotidiano, il club, finanzierà il mercato in entrata con le cessioni di De Vrij e Lautaro Martinez. Ma potrebbero non essere i soli a partire

COMPLICATA – L’Inter si appresta a vivere un’estate di mercato complicata, con il club che per operare sul mercato sarà costretta a cedere uno o due pezzi pregiati. Secondo il quotidiano, i principali indiziati a lasciare il club sono Stefan de Vrij e Lautaro Martinez. L’olandese, con il contratto in scadenza nel 2023, dovrebbe essere sacrificato per lasciare spazio a Bremer. L’argentino, invece, è oggetto del desiderio di diversi club europei, fra cui Atletico Madrid e Tottenham. Ma, scrive il quotidiano, non vanno escluse offerte ad altri pezzi pregiati della rosa. Si tratta di Barella, Bastoni, Dumfries e Skriniar. Giocatori di cui l’Inter però non vorrebbe privarsi.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini