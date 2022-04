UEFA, nuovo Fair Play Finanziario (poco chiaro) mette già in crisi i club italiani – CdS

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si interroga sul nuovo metodo di sostenibilità finanziaria approvato dalla UEFA e che entrerà in vigore da giugno (vedi articolo). Il nuovo Fair Play Finanziario, però, mette già in crisi alcune squadre del nostro campionato, Inter e Juventus comprese.

NUOVO FFP – Con la premessa che la UEFA deve ancora formalizzare le regole in un documento con carattere vincolate. Il quotidiano romano oggi in edicola a cura del collega Alessandro F. Giudice, si interroga su alcuni elementi definiti ancora “poco chiari” del nuovo Fair Play Finanziario. Posto che il costo complessivo della rosa (la novità più importante) non dovrà superare il 70% dei ricavi (90% dal 2023-24 poi 80% l’anno successivo prima di arrivare a regime), bisogna capire cosa si intenderà per ricavi. Se si prendesse in considerazione l’anno appena trascorso, lo scenario per i maggiori club italiani non sarebbe dei più rosei. L’Atalanta sarebbe l’unica eccezione, già pronta coi risultati attuali anche alla versione finale del nuovo FFP. Anche il Milan sarebbe pronto nei primi due anni, ma dovrebbe scendere al terzo. Fuori parametro, invece Inter e Juventus, oggi rispettivamente a 105 e 107%. Qualcuno, come nel caso dell’Inter, beneficerà della riduzione di stipendi e monte ingaggi, che già quest’anno avrà un costo complessivo alleggerito delle cessioni di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. La Juventus, invece, a gennaio non ha lavorato in questa direzione. La cessione di Ronaldo produrrà effetti importanti, ma gli ammortamenti saranno comunque appesantiti dall’arrivo di Vlahovic, ma anche dal riscatto di Chiesta, Locatelli e forse anche Morata e Kean.

Fonte: Corriere dello Sport – Alessandro F. Giudice

