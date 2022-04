de Vrij vince in tribunale. Ecco cosa è successo quando è arrivato all’Inter

L’Inter lavora ad Appiano Gentile in vista del Verona. Ci sarà in campo Stefan de Vrij? Simone Inzaghi punta a riaverlo dal primo minuto ma intanto l’olandese vince una causa in Olanda ricevendo anche un risarcimento. Ecco di cosa si tratta.

SENTENZA – L’Inter lavora in vista della prossima sfida contro il Verona. Sabato c’è da dare seguito alla vittoria dell’Allianz Stadium contro la Juventus e Simone Inzaghi punta a riavere dal primo minuto anche de Vrij. L’olandese intanto, in madre patria, vince una causa contro l’agenzia Sports Entertainment Group (SEG). Secondo quanto riporta il sito olandese Voeltbal, la SEG deve pagare a Stefan de Vrij un risarcimento di 4,75 milioni di euro secondo una sentenza del tribunale di Amsterdam sulla causa intentata da De Vrij contro la sua ex dirigenza. Ecco di cosa trattava l’accusa. «Il nazionale olandese ha accusato l’agenzia immobiliare SEG di averlo svantaggiato durante il suo trasferimento dalla Lazio all’Inter nell’estate del 2018. SEG avrebbe anche rappresentato gli interessi dell’Inter durante le trattative salariali all’insaputa di De Vrij. Per questo l’agenzia immobiliare avrebbe ricevuto dall’Inter una commissione di 7,5 milioni di euro. Dopo che l’ex giocatore del Feyenoord se ne è accorto, ha rotto con la SEG e inizialmente ha chiesto un risarcimento di circa dieci milioni di euro. Dovrebbe essere un risarcimento per il salario perso di De Vrij. L’Inter avrebbe voluto offrirgli uno stipendio più alto degli ultimi 37,5 milioni di euro lordi per cinque anni».

Fonte: Voetbal