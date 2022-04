Correa, da Verona al…Verona. Fuoco di paglia o troppa sfortuna?

L’Inter sabato alle 18 affronta il Verona a San Siro in un match chiave per la corsa scudetto. Vincere serve per rimanere in scia delle prime con Simone Inzaghi che è consapevole di ciò. In attacco, vista l’assenza di Lautaro Martinez, ci sarà Joaquín Correa?

GIRONE – L’Inter attende il Verona a San Siro. Un match chiave per i nerazzurri per continuare a correre verso lo scudetto. In campo non ci sarà Lautaro Martinez, squalificato, ma ci sarà uno tra Sanchez e Correa al fianco di Edin Dzeko. L’argentino è tornato al 100% e ritrova sabato quella squadra che lo ha presentato in maniera fin troppo eccezionale al mondo Inter. Contro il Verona Inzaghi lo buttò dentro e lui segnò una doppietta che risolse la partita dopo il vantaggio iniziale di Ilic. Ma da lì, solo tante prestazioni sottotono, un’altra singola doppietta (Udinese) e poi tanti, troppi infortuni. I tifosi dell’Inter cominciano ad etichettarlo come pacco ma Correa, contro quel Verona che lo ha reso grande, ha la possibilità di riscattarsi e far capire a tutti che non si trattava solo di un fuoco di paglia.