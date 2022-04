Demolizione San Siro, preoccupano emissioni Co2. Sala: «Serve dibattito»

L’Inter lavora ad Appiano Gentile in vista del Verona sabato alle 18. I nerazzurri devono dar seguito alla vittoria in trasferta, questa volta di fronte ai propri tifosi a San Siro. Ecco, il dibattito sullo stadio non si ferma. La nuova grana riguarda l’emissione di Co2 in caso di abbattimento. Ecco il pensiero di Beppe Sala.

GRANA – L’Inter e il Milan vogliono il nuovo stadio ma i tempi stanno diventando lunghissimi. Le due società hanno da tempo presentato il progetto ma ancora nulla si è mosso. L’ultima grana riguarda l’abbattimento dell’attuale San Siro con le emissioni di Co2 che preoccupano. Secondo Calcio e Finanza sarebbero circa 210mila tonnellate le missioni di anidride carbonica nell’aria. Su questo si è espresso il sindaco di Milano, Beppe Sala. «Le squadre non hanno ancora presentato il progetto. Dopodiché bisognerà capire anche il meccanismo delle compensazioni, bisogna capire un po’ i numeri. Il dibattito pubblico non è qualcosa di inutile e di retorico. Serve a rendere consapevole la città dei pro e dei contro, delle ragioni perché si vuole fare un nuovo stadio. Voglio solo sottolineare che il dibattito pubblico è anche un’occasione per le società per spiegare le proprie ragioni. Lo faremo al meglio. Capisco che dobbiamo cercarlo il più velocemente possibile, però dobbiamo rispettare le regole».

Fonte: Calcio e Finanza