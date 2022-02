Inter, vedi Napoli e perdi…un difensore: Bastoni come de Vrij. I sostituti

Come all’andata, l’Inter non avrà contro il Napoli un difensore titolare. A novembre toccò a de Vrij, sabato invece a Bastoni. Chi potrà sostituirlo?

PRIMA DE VRIJ ADESSO BASTONI − Si definisce coincidenza un concorso di fatti e circostanze fortuite ed è ciò che sta accadendo quest’anno all’Inter quando incontra il Napoli. Sia all’andata che adesso al ritorno, infatti, i nerazzurri saranno costretti a fare a meno di un proprio centrale difensivo titolare. Lo scorso 21 novembre, nella gara del Meazza, ha dovuto dare forfait Stefan de Vrij. Stessa sorte toccherà ad Alessandro Bastoni. Il giovane campione d’Europa guarderà Napoli-Inter direttamente dal divano di casa per una distorsione alla caviglia rimediata ieri sera in Inter-Roma (ce la farà per il Liverpool?). Nella gara d’andata, a prendere il posto dell’infortunato de Vrij, fu Andrea Ranocchia che giocò una grandissima partita difendendosi alla grande contro un colosso niente male come Victor Osimhen. Sabato toccherà ad uno tra Danilo D’Ambrosio o Federico Dimarco.

IL VETERANO − Uno ovviamente non vale l’altro. Se la scelta di Inzaghi ricadesse su D’Ambrosio, l’Inter praticamente avrà la stessa struttura difensiva vista contro la Roma. Milan Skriniar, infatti, si sposterà a sinistra con il difensore campano a destra. In questo modo l’Inter perderà sicuramente qualcosa nella costruzione dal basso con lo slovacco costretto a cominciare l’azione con il piede meno buono. Dall’altro lato, la forza e la sicurezza del reparto non subiranno alcun effetto vista la straordinaria professionalità di D’Ambrosio. Anche contro la Roma tra i migliori in campo.

IL JOLLY − Nel caso in cui, invece, Inzaghi scegliesse Dimarco allora l’Inter ritornerebbe ad una disposizione tattica quasi immutata. Skriniar rimarrebbe centrale di destra, con il jolly del vivaio pronto a prendere il posto di Bastoni. La costruzione da dietro rimarrà intatta, visto il piede educatissimo di Dimarco, mentre qualche pecca la si potrebbe avere sul piano dell’esperienza. Per l’ex Verona, si tratterebbe nel primo grande match da titolare (per di più al Diego Maradona) e, inoltre, il suo ingresso dal 1′ costringerebbe uno tra Ivan Perisic e Denzel Dumfries agli straordinari. Inzaghi avrebbe, infatti, un ricambio fresco in meno sulle fasce (solo Darmian adattabile ambo i lati). O Il croato (uscito malconcio nel Derby) o l’olandese dovrà giocare per tutti i 90′, a poche ore dal match col Liverpool.