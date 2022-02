Perinetti: «Inter concreta ieri. Caicedo? Inzaghi si fida, darà una mano»

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Tmw radio della vittoria dell’Inter contro la Roma. Qualche battuta anche su Caicedo e l’attacco nerazzurro

ROMA E MERCATO − Perinetti ha commentato la gara di ieri sera dei nerazzurri. Poi una considerazione anche su Caicedo: «Perdere un Derby in quel modo poteva lasciare il segno ed è per questo che Simone Inzaghi ha messo la formazione tipo non curandosi del Napoli. Inter concreta che ha gestito con grande attenzione anche se la Roma ha avuto qualche momento di reazione ma poco importante. Mercato? Felipe Caicedo conosce benissimo Inzaghi, lui lo ha gestito benissimo alla Lazio. Si fida di lui e può dargli una mano. Ma l’Inter ha varie soluzioni con Lautaro Martinez, Edin Dzeko e anche quando entra Alexis Sanchez».