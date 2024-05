Acerbi, stagione non ancora finita? Le possibilità per Inter-Lazio

Acerbi aveva annunciato, dopo la vittoria dello scudetto, che si doveva fermare per la pubalgia. Ma ora, in vista di Inter-Lazio, a sorpresa spuntano possibilità di vederlo in campo almeno per uno spezzone.

LA NOVITÀ – Inter-Lazio non può certo essere una partita qualsiasi per Francesco Acerbi. Che dai biancocelesti si è trasferito a Milano al termine della sessione estiva di calciomercato del 2022, fra tante critiche dopo quanto era successo due anni fa contro il Milan e col malcontento dei tifosi capitolini. Poi si è di nuovo affermato, diventando un titolare fisso di Simone Inzaghi. Ma nell’ultimo mese Acerbi non ha praticamente mai giocato, fermandosi dopo il derby e l’aritmetica dello scudetto causa pubalgia. Ora però si avvicina il rientro, per giunta anticipato.

Acerbi sorpresa di Inzaghi per Inter-Lazio?

IL RIENTRO – Si pensava, con l’annuncio del 26 aprile, che la stagione di Acerbi fosse finita. Invece, dalla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile, si è rivisto in campo coi compagni. Una presenza che apre a una sua convocazione per Inter-Lazio, dove difficilmente sarà titolare (c’è l’altro ex Stefan de Vrij) ma potrebbe comunque andare in panchina. Puntando, magari, una presenza da titolare nell’ultima giornata di Serie A contro il Verona. Adesso l’obiettivo di Acerbi è mettere minuti nelle gambe in vista degli Europei, per avere la certezza di essere convocato da Luciano Spalletti e per arrivare in Germania con un ritrovato ritmo partita. Motivo per cui Inter-Lazio può essere una “ripartenza” per lui, in anticipo rispetto ai tempi al momento dello stop.