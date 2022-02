Bastoni e il recupero: ottimismo comprensibile, c’è un piccolo vantaggio

Bastoni stamattina ha svolto gli esami per comprendere meglio il tipo di infortunio avuto ieri in Inter-Roma (vedi articolo). C’è un dato che dà forza al suo ottimismo.

RECUPERO IMMEDIATO? – Alessandro Bastoni ci prova per Inter-Liverpool di mercoledì prossimo. L’ha dichiarato lo stesso difensore stamattina, lasciando Appiano Gentile, parlando con qualche tifoso (vedi articolo). E dalla diagnosi sul suo infortunio c’è un piccolo vantaggio sul quale bisogna sperare. Gli accertamenti hanno “solo” confermato la distorsione alla caviglia destra, che era apparsa sicura già dalle immagini in diretta. Questo cosa vuol dire? Che Bastoni non ha subito né lesioni né tantomeno interessamento ai legamenti. Una notizia certo positiva e che fa ben sperare. I tempi di recupero ancora sono incerti, il rischio che si possa arrivare a due o tre settimane di stop c’è. Ma la società ha fatto sapere che Bastoni sarà rivalutato nei prossimi giorni (non settimane, quindi) e anche questo aumenta l’ottimismo in vista del Liverpool.