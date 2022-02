Bastoni, esami dopo l’infortunio alla caviglia: le prime sui tempi di recupero

Nella sfida vinta 2-0 contro la Roma da parte dell’Inter, è arrivata una brutta notizia per i nerazzurri. Alessandro Bastoni infatti ha lasciato il campo per un infortunio alla caviglia destra a seguito di un contrasto aereo con Nicolò Zaniolo.

COMUNICATO – Come sta Bastoni? E’ questa la preoccupazione che i tifosi dell’Inter hanno. Il difensore ieri è uscito zoppicante dal campo per un infortunio alla caviglia destra. Questa mattina il 95 nerazzurro si è sottoposto agli accertamenti con l’Inter che ha diramato questo comunicato. «Sostituito nel corso di Inter-Roma di Coppa Italia, Alessandro Bastoni è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti che hanno confermato il trauma distorsivo alla caviglia destra. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni». Nessun indizio sui tempi di recupero, l’Inter lo avrà per il Liverpool?