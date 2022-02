Nuovo stadio Inter e Milan: pronto veicolo di finanziamento del progetto

Inter e Milan proseguono con le pratiche burocratiche relative alla realizzazione del nuovo stadio. Uno dei temi sul tavolo, spiega calcioefinanza.it, è il veicolo tramite cui le due società andranno a finanziare il progetto. Le novità principali arrivano dal club nerazzurro

ITER – Inter e Milan hanno avviato l’iter burocratico per la realizzazione del nuovo stadio. Come sottolinea calcioefinanza.it, uno dei temi sul tavolo è il veicolo attraverso il quale le due società intendono finanziare il progetto. Ricordiamo infatti che l’intera operazione sarà realizzata in project financing: in sostanza il finanziamento verrà ripagato con i flussi di cassa derivanti dal nuovo stadio.

VEICOLO – A tal riguardo, le novità principali arrivano dall’Inter. Nel corso del roadshow del club con gli investitori per il nuovo bond, come appreso da calcioefinanza.it, i dirigenti nerazzurri hanno spiegato che il veicolo esiste già. Si tratta della società M-I Stadio, vale a dire la società compartecipata al 50% da F.C. Internazionale Milano S.p.A. e al 50% da A.C. Milan S.p.A., che gestisce, per conto dei club, le attività dello stadio. La M-I Stadio rappresenterà dunque un veicolo di finanziamento per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio.

Fonte: calcioefinanza.it – Matteo Spaziante