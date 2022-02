Bastoni presente in Inter-Liverpool? Il difensore crede nel recupero

Bastoni vuole assolutamente recuperare dall’infortunio alla caviglia rimediato nella serata di ieri in Coppa Italia durante Inter-Roma. A comunicarlo è lo stesso difensore all’uscita da Appiano Gentile

FIDUCIA − Alessandro Bastoni è andato KO durante Inter-Roma (vedi diagnosi) ma il giocatore nerazzurro vuole recuperare immediatamente per poter esserci già ad Inter-Liverpool. L’ottavo di finale di andata di Champions League è in programma mercoledì 16 febbraio. In uscita da Appiano Gentile, come riporta Matteo Barzaghi inviato Sky Sport, lo stesso Bastoni ha espresso il suo ottimismo per il recupero lampo. Dunque, la speranza che possa essere disponibile contro il Liverpool c’è.