Conte: «Eriksen? Passati bei momenti all’Inter. Sarebbe bello riaverlo»

Antonio Conte ha parlato di Christian Eriksen e del suo ritorno in Premier con la maglia del Brentford. L’ex tecnico ha ricordato il loro passato insieme all’Inter. Non nasconde la voglia di riaverlo

SORPRESO − Conte non si aspettava un ritorno così repentino di Eriksen: «No. Onestamente, no. Sinceramente sono rimasto sorpreso dalla situazione perché nella mia mente, onestamente, pensavo che Christian avesse bisogno di più tempo prima di tornare a giocare in Inghilterra. Di sicuro Eriksen fa parte della storia del Tottenham. Tornare qui sarebbe una buona occasione per lui, per me, per il club. Ma ora ha firmato per il Brentford, solo sei mesi, e vedremo cosa accadrà».

INSIEME − Conte non nasconde la sua voglia di riaverlo con lui: «Sono stato fortunato perché l’ho incontrato domenica ed è stato bello parlare con lui. L’ho visto con la sua famiglia ed è stato bello. Sono la prima persona ad essere felice di rivederlo in campo perché insieme abbiamo passato dei bei momenti all’Inter. Abbiamo vinto il campionato, abbiamo trascorso insieme due stagioni importanti. Gli auguro tutto il meglio per il futuro. E non so cosa accadrà. Sarebbe bello per me averlo di nuovo, per lavorare insieme».

Fonte: The Athletic.com