Fassone: «Napoli-Inter da titolo. Contento di vedere 4-5 nerazzurri ‘miei’»

L’ex dirigente nerazzurro, Marco Fassone, in carica dal 2012 al 2015, ha commentato su ‘Si gonfia la rete‘ l’imminente sfida di campionato tra Napoli e Inter. Soddisfazione per alcuni giocatori di Simone Inzaghi portati in nerazzurro proprio da lui: Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, Danilo D’Ambrosio e Samir Handanovic

DA TITOLO − Fassone presenta il duello di sabato al Maradona: «Napoli-Inter sarà una sfida da Scudetto. Nell’Inter vedevo in queste ultime gare che ci sono ancora 4-5 giocatori che ho portato io ed è una soddisfazione. Sono due realtà ai primi 2 posti, oltre che le 2 che producono il calcio più bello e spettacolare. Luciano Spalletti ha più esperienza e qualche anno in più rispetto a Simone Inzaghi ma non dimentichiamo che quest’ultimo ha avuto una crescita importante e sta facendo sentire la sua mano. I due grandi allenatori stanno dando un segnale forte. Sarà una bella partita, non vedo l’ora di vederla».