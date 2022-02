Napoli-Inter, squadra di Spalletti al lavoro: le ultime su Lozano e Tuanzebe

Il big match Napoli-Inter è ormai alle porte. Spalletti ha svolto una seduta di allenamento mattutina con la squadra. Intanto, arrivano aggiornamenti su Lozano e Tuanzebe

ULTIME − Napoli-Inter si avvicina. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno lavorato in mattinata a Castel Volturno facendo sia lavoro tattico che solita partitella a campo ridotto. Per l’ex tecnico nerazzurro ci sono alcune novità dall’infermeria. Alex Tuanzebe ha svolto lavoro differenziato in palestra per recuperare dal problema di lombalgia. Quanto a Hirving Lozano, il messicano è rientrato dal Messico dopo l’infortunio alla spalla rimediato in Nazionale. Le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno dallo staff medico partenopeo.