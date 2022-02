Sangalli: «Inter, paghiamo caro i soliti errori! Qui conta il risultato. Ora…»

Sangalli è costretto ad accettare l’uscita dalla Youth League, che è probabilmente figlia della storica “immaturità” italiana in campo internazionale a questi livelli. Il centrocampista dell’Inter Under-19, al termine di Zilina-Inter, analizza l’avventura nerazzurra in Europa ai microfoni di Inter TV e preannuncia la reazione nel Campionato Primavera 1

ELIMINAZIONE IMMERITATA – Epilogo amaro per l’Inter Under-19 in UEFA Youth League (vedi articolo), come fa intendere benissimo Mattia Sangalli: «Certamente fa male perché abbiam fatto, tutto sommato, una buona partita. Abbiamo pagato le due disattenzioni. Dobbiamo limitare questi errori, perché li commettiamo spesso e poi li paghiamo a caro prezzo subendo gol. Nel primo tempo abbiamo fatto una delle nostre migliori frazioni, creando tanto. Il portiere dello Zilina ha fatto grandi parate. Dopo, nel secondo tempo, prendendo gol con un’altra disattenzione, è stata più difficile. E così siamo eliminati. Cinque dei loro calciatori se non sbaglio giocano già in Prima Squadra, ma a noi questo non ci ha interessato più di tanto. Siamo andati in campo per fare la nostra partita e l’abbiamo fatta. Peccato per l’eliminazione, che non meritavamo».

Sangalli, dalla Youth League alla Primavera 1

TESTA AL CAMPIONATO – Sangalli fissa il nuovo obiettivo unico stagionale, il Campionato Primavera 1: «Ora tutte le energie le riverseremo in campionato. Dobbiamo limitare questi errori per arrivare a buon punto lì. La UEFA Youth League è stata una bella esperienza, perché siamo andati su vari campi a fare le nostre ottime partite. Anche a Madrid abbiamo fatto bene ma il risultato non ci ha premiato, come stavolta. In tutte le partite europee abbiamo fatto ottime prove, ma alla fine ciò che conta è il risultato. Speriamo i risultati arrivino in campionato, ora. Adesso ci ributtiamo nel campionato. Sappiamo che dobbiamo limitare tutti gli errori e avere continuità di risultato, come nelle tre vittorie precedenti la sconfitta contro la Sampdoria. Si entra nella parte calda, dove i punti iniziano a contare. Non dobbiamo più sbagliare ed essere tutti concentrati per andare avanti». Queste le parole di Sangalli ai microfoni di Inter TV al termine di Zilina-Inter di Youth League.