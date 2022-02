Inter-Sassuolo di Serie A, dove vederla in diretta TV e LIVE streaming

Inter-Sassuolo è la prossima partita in programma. Si va in campo per la 26ª giornata di Serie A, la settima del girone di ritorno. Inter impegnata in casa. Ecco tutte le informazioni utili su Inter-Sassuolo, per scoprire dove vederla in diretta TV e LIVE streaming

Partita in programma

Campionato Italiano di Serie A 2021/22 – 26ª giornata, la 7ª del girone di ritorno.

Dove si gioca Inter-Sassuolo

Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – Milano.

Data e ora di Inter-Sassuolo

Domenica 20 febbraio 2022 – Ore 18:00.

Inter-Sassuolo, dove vederla in diretta TV

Su Smart TV attraverso l’app di DAZN o il TIMVISION box, accessibile solo agli abbonati alla piattaforma. Per vederla su altri televisori di vecchia generazione sarà necessario utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast, o in alternativa una console PlayStation (4 o 5) o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Inter-Sassuolo, dove vederla in LIVE streaming

Su qualsiasi device (computer, smartphone e tablet) attraverso l’app di DAZN, utilizzabile solo dagli abbonati alla piattaforma.

Come seguirla grazie a Inter-News.it

In alternativa alla diretta TV e il LIVE streaming, seguite Inter-Sassuolo su Inter-News.it grazie alla diretta testuale, a partire dalle ore 17:30.

SITUAZIONE IN CLASSIFICA – L’Inter di Simone Inzaghi ospiterà il Sassuolo di Alessio Dionisi, che al momento con 30 punti è dodicesima in Serie A (vedi classifica). L’Inter campione d’inverno attualmente è seconda con 54 punti, a -1 dal Milan (55), ma con una partita in meno (Bologna-Inter, ndr). La distanza tra le due squadre è di 24 punti. All’andata a Reggio Emilia finì 1-2 per l’Inter (vedi pagelle di Sassuolo-Inter).

