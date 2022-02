Lukaku al centro delle critiche: per l’ex Inter stesso trattamento di… Icardi

Lukaku, il periodo da incubo in Inghilterra non passa. Anzi, peggiora di partita in partita. L’ex numero 9 dell’Inter è finito al centro delle polemiche per l’ultima prestazione… in stile Icardi

CORPO ESTRANEO – Continua a far parlare di sé Romelu Lukaku, che non sta di certo brillando nella sua terza avventura londinese. Lo 0-1 di Crystal Palace-Chelsea, deciso da Hakim Ziyech all’89’, vede l’attaccante belga completamente estraneo dalla prestazione. L’ex numero 9 dell’Inter si è reso protagonista di appena 7 tocchi. Tra cui il calcio d’inizio a centrocampo. In oltre 90′, visto il recupero, è senza dubbio un record negativo per Lukaku. Un record negativo che la stampa non gli sta perdonando. Anzi, il gioco a massacro nel confronto di Lukaku è iniziato prima di subito. La prestazione di Lukaku in Crystal Palace-Chelsea mediaticamente viene trattata come quelle di Mauro Icardi da quando è in Francia. L’attaccante argentino, altro ex numero 9 nerazzurro, è un habitué delle critiche causate dai pochi palloni toccati in partita. Il Paris Saint-Germain probabilmente lo sapeva, il Chelsea – invece – non se lo aspettava minimamente. Lukaku è sempre più un corso estraneo a Londra. E i paragoni con Icardi – che, tra l’altro, compie oggi 29 anni – non sono di sicuro positivi. Il destino comune degli ex numero 9 nerazzurri…