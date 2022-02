Inzaghi, è arrivato il tempo delle seconde linee? I possibili cambi in Inter-Sassuolo

Inzaghi trascorrerà l’ultima notte prima di Inter-Sassuolo con tanti dubbi legati alla formazione iniziale. L’undici nerazzurro verrà sicuramente stravolto a causa delle indisponibilità ma le rotazioni per i più stanchi stanno diventando quasi obbligate. E non è detto che il tecnico chieda un ultimo sforzo a tutti

ULTIMI BALLOTTAGGI – Alla vigilia di Inter-Sassuolo aumentano i dubbi di Simone Inzaghi, che è costretto a stravolgere formazione e reparti. E non solo a causa di infortunati e squalificati (vedi focus). In difesa il ballottaggio delle ultime ore riguarda Stefan de Vrij, che potrebbe rifiatare. Al suo posto è pronto Andrea Ranocchia, che è l’unico nome spendibile per non spostare Milan Skriniar al centro. Come terzo sinistro Federico Dimarco è praticamente certo di una maglia. A centrocampo sembra essere il turno di Roberto Gagliardini, favorito per completare la linea mediana visto che anche Arturo Vidal dovrà rifiatare post-Champions League. E non è detto che giochi da vertice basso, dove Nicolò Barella sta recuperando posizioni. In attacco toccherà a Edin Dzeko riposare, con Alexis Sanchez pronto a giocarsi le sue chance dall’inizio. La certezza si chiama Lautaro Martinez, che vuole tornare al gol. Tre ballottaggi – reparto per reparto – che si aggiungono agli altri problemi per Inzaghi. Contro il Sassuolo scenderà in campo un’Inter sperimentale?