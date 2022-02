Inzaghi senza due titolari, anzi più: Inter mai così davvero in emergenza

Inzaghi deve rifare l’Inter, dopo la conferma di tutti gli assenti. Il tecnico nerazzurro sarà costretto a cambiare almeno due undicesimi di formazione in Inter-Sassuolo, in cui il turnover rischia di essere un miraggio in quanto le opzioni in panchina sono ridotte al minimo

ASSENTI – La conferma della squalifica di Alessandro Bastoni (vedi comunicato) non è una buona notizia in casa nerazzurra. In Inter-Sassuolo di domenica Simone Inzaghi deve già provvedere all’assenza di Marcelo Brozovic, squalificato per somma di ammonizioni. Due assenze pesanti, perché si tratta di due titolarissimi. E l’Inter per il momento continua a essere senza la novità Robin Gosens e soprattutto Joaquin Correa, il vero grande assente della stagione nerazzurra. Ciò complica non poco le rotazioni di Inzaghi, che sta portando al limite i suoi stakanovisti. Fuori per infortunio anche Matias Vecino, salvo sorprese.

ALTERNATIVE – L’emergenza in Inter-Sassuolo verrà risolta quasi sicuramente con il ritorno di Federico Dimarco in difesa, da terzo sinistro al posto di Bastoni. L’ottima prova in casa del Napoli merita sicuramente la conferma dopo il riposo in Champions League contro il Liverpool. L’alternativa è il solito Danilo D’Ambrosio, sempre pronto all’occorrenza. Più delicata la situazione in mezzo al campo, dove Inzaghi deve scegliere chi schierare in cabina di regia al posto di Brozovic. Entrambi i titolari possono scalare al centro, facendo spazio a una mezzala. Di certo l’Arturo Vidal formato internazionale rappresenta una buona soluzione, ma bisogna considerare avversario e stanchezza. L’unica altra opzione a disposizione di Inzaghi si chiama Roberto Gagliardini, che vale come piano B. Oppure Inzaghi dovrà cambiare modulo, perché un’emergenza simile non l’aveva ancora mai affrontata in questa stagione…