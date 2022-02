Primavera in soccorso di Inzaghi: la panchina dell’Inter completata dagli U19

Primavera in panchina. Per fare numero, almeno. Inzaghi in Inter-Sassuolo dovrà portare nuovamente con sé più di un giovane dell’Inter Under-19 per completare la rosa a disposizione. Gli indiziati stavolta sono addirittura tre anziché i soliti due

PRIMAVER… A – L’alto numero di indisponibili in vista di Inter-Sassuolo (vedi aggiornamenti) porterà Simone Inzaghi a coinvolgere qualche giovane nella prossima uscita. E non essendoci impegni nel weekend (l’Inter Under-19 giocherà solo lunedì nel Campionato Primavera 1, ndr), i nerazzurrini prescelti stanno già preparando l’impegno di Serie A con lo stesso Inzaghi. A rimpiazzare lo squalificato Marcelo Brozovic sarà il classe 2002 Mattia Sangalli, che considera il croato come uno dei suoi modelli. In panchina dovrebbe andare anche il coetaneo Andrea Moretti, pronto a far numero in difesa al posto di Alessandro Bastoni (ma c’è anche Aleksandar Kolarov, in teoria…). E ovviamente non mancherà il classe 2003 Franco Carboni, che al momento rappresenta il sostituito di Robin Gosens sulla fascia sinistra in attesa del rientro del nuovo acquisto tedesco. Stavolta non sono previsti attaccanti (finora Inzaghi ha chiamato il classe 2004 Dennis Curatolo, ndr). Anche perché Felipe Caicedo dovrebbe essere della partita. C’è spazio per tre Under-19 in Inter-Sassuolo. Dalla Primavera alla Prima Squadra, il passaggio è graduale. In emergenza…