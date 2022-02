Males sostituito ma segna il suo cambio, Basilea OK (senza Esposito)

Males è l’unico dei due giocatori in prestito dall’Inter in campo stasera col Basilea, visto che Esposito è ancora fuori. È stato sostituito, ma il suo rimpiazzo ha fatto gol nel 3-0 al Losanna.

VITTORIA NELLA RIPRESA – Il Basilea vince 3-0, ma nel successo non partecipa Darian Males. L’attaccante in prestito dall’Inter parte titolare e lascia il campo all’intervallo, sostituito da Adam Szalai. Quest’ultimo firma il raddoppio al 65’, dopo che Michael Lang aveva rotto la resistenza del Losanna al 50’. Di Noah Katterbach all’89’ il sigillo del definitivo tris. Basilea che va a -9 dallo Zurigo capolista, ma dovrà giocare domani alle 14.15 in casa del Sion. Ancora fuori Sebastiano Esposito, che però dovrebbe tornare a breve (vedi articolo).