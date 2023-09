Inter, contro la Real Sociedad sarà il turno di Pavard? Le intenzioni di Inzaghi – TS

Tempo di valutazioni per Inzaghi in vista della sfida di Champions League contro la Real Sociedad. Pavard scalpita e potrebbe esordire con l’Inter. TuttoSport ipotizza le altre scelte in difesa.

DIFESA – Archiviata la pratica derby per l’Inter è già tempo di pensare alla prossima sfida, quella di Champions League contro la Real Sociedad. Il calendario impone ai nerazzurri, entrati già nel vivo della stagione, di mantenere alta la concentrazione in vista dell’impegno europeo. L’edizione odierna di TuttoSport spiega che è possibile iniziare ad ipotizzare alcune scelte di Simone Inzaghi per la partita di mercoledì. Una fra tutte quella legata a Benjamin Pavard, che ha sempre più chance di esordire in nerazzurro dal 1′. In Real Sociedad-Inter, infatti, l’allenatore piacentino sembra volersi affidare da subito all’esperienza del francese e a un calciatore di livello nel reparto difensivo. Proprio in merito alla difesa, poi, è possibile ragionare sulle altre probabili intenzioni di Inzaghi, che deciderà dopo aver visto i suoi ragazzi in azione durante gli allenamenti. Non è escluso che Alessandro Bastoni, che ha dato tutto il suo massimo contro il Milan, parta dalla panchina. Francesco Acerbi, invece, è nuovamente favorito rispetto a Stefan De Vrij. Quest’ultimo, però, potrebbe scivolare al centro della difesa, con a sinistra l’italiano e a destra Pavard. Cambiare completamente l’assetto difensivo proprio in una gara così importante, però, potrebbe essere azzardato. Chissà allora se, alla fine, Inzaghi non vorrà affidarsi dal 1′ alla sua certezza Matteo Darmian anche contro la Real Sociedad.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna