Mkhitaryan, l’età non è un problema! Ora il rinnovo con l’Inter – CdS

Ingaggiare giocatori in scadenza è ormai una specialità in casa nerazzurra, Henrikh Mkhitaryan è l’esempio migliore. Da Mkhitaryan a Thuram e passando per Calhanoglu, sono tutti giocatori sbarcati alla Pinetina da svincolati. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, oggi per l’armeno si parla anche di rinnovo con l’Inter.

RINNOVO IN VISTA – I dirigenti dell’Inter ormai da qualche anno hanno intrapreso la strada delle importunità, quelle che riservano soprattutto i giocatori da prendere a zero, facendo di necessità virtù. L’abilità, evidentemente, è quella di aver scelto gli elementi che, pur costando poco, hanno poi assicurato una resa importante. Inevitabile correre qualche rischio, soprattutto per quanto riguarda l’età. Perché capita spesso che i parametri zero abbiano più di trent’anni, ma poi, in certe gare, vedi appunto il derby, l’esperienza diventa un punto a favore. Come nel caso di Henrikh Mkhitaryan: ngaggiato a 33 anni compiuti, a fine stagione potrebbe rinnovare il suo contratto fino al 2025.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno