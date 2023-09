La Real Sociedad incanta 45′ prima dell’Inter, poi vince il Real Madrid

La Real Sociedad, che mercoledì giocherà contro l’Inter nella prima giornata di Champions League, perde 2-1 in casa del Real Madrid. Al Bernabéu i baschi giocano benissimo per un tempo, poi vengono ribaltati.

LE INDICAZIONI – Un tempo di grande Real Sociedad, nella partita che precede quella contro l’Inter. Va al riposo avanti in casa del Real Madrid, ma alla fine sono i blancos a imporsi per 2-1. Quattro minuti e venti secondi per la prima grande giocata dell’ex Takefusa Kubo, palla dentro per la girata di Ander Barrenetxea respinta con un prodigio da Kepa ma lo stesso attaccante segna in maniera sporca sulla ribattuta. Al 10′ Kubo raddoppierebbe con un gran sinistro dai venti metri, ma è annullato per un fuorigioco attivo di Mikel Oyarzabal sulla traiettoria. Kepa deve negare lo 0-2 a Mikel Merino, su un cross dove il raddoppio sembrava fatto. Tante occasioni per la Real Sociedad, ma non raddoppia e al Bernabéu questo si paga. Ci mette quaranta secondi nella ripresa a pareggiare il Real Madrid, con assist di Fran Garcia per la battuta chirurgica dal limite di Federico Valverde. E sempre Fran Garcia, all’ora di gioco, crossa per la deviazione vincente di Joselu. Nel finale la squadra di Carlo Ancelotti potrebbe fare tris: stavolta Jude Bellingham non segna, solo perché Alex Remiro gli nega il gol.